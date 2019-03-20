Российские фигуристы установили мировой рекорд 

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира в Японии. Наша спортивная пара при этом установила новый мировой рекорд.
Судьи оценили прокат Тарасовой/Морозова в 81,21 балла. Вторыми идут китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24). Третьими — ещё одни представители Поднебесной — Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51).
Другие две российские пары расположились неподалёку от тройки лучших. Наталья Забияко и Александр Энберт — четвёртые (73,96), а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — шестые (69,99).
Медали в соревновании спортивных пар будут разыграны 21 марта. Мировое первенство в Сайтаме продлится до 23-го числа.
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