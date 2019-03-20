Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские фигуристы установили мировой рекорд 

News.ru + ещё 78 8 часов назад
Фото: Reuters
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира в Японии. Наша спортивная пара при этом установила новый мировой рекорд.
Судьи оценили прокат Тарасовой/Морозова в 81,21 балла. Вторыми идут китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24). Третьими — ещё одни представители Поднебесной — Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51).
Другие две российские пары расположились неподалёку от тройки лучших. Наталья Забияко и Александр Энберт — четвёртые (73,96), а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — шестые (69,99).
Медали в соревновании спортивных пар будут разыграны 21 марта. Мировое первенство в Сайтаме продлится до 23-го числа.
Ранее News.ru сообщал, что жена игрока «Зенита» пожаловалась на расизм в России.
News.ru: последние новости
Туктамышева резко ответила на критику Погорилой Орсер дал оценку Медведевой перед стартом чемпионата мира Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ
Фигурное катание , Евгения Тарасова , Дмитрий Козловский , Наталья Забияко , Александр Энберт , Евгений Тарасов , Владимир Морозов , Зенит
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение