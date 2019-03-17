Хоккейная терапия: как Мишин готовит Самодурову к ЧМ

Российская фигуристка Софья Самодурова в преддверии чемпионата мира последовала примеру Елизаветы Туктамышевой и развеялась на хоккее. Спортсменка в перерыве матча петербургского СКА с «Локомотивом» в рамках плей-офф КХЛ выступила с произвольной программой.

Фигуристка сборной России Софья Самодурова продолжает подготовку к чемпионату мира, до которого остаются считанные дни. Перед важными турнирами спортсмены не всегда активничают в медиапространстве, однако это не про учеников Алексея Мишина . Именно он, по словам Самодуровой, отправил ее выступать на матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и «Локомотивом».

«Выступить тут перед чемпионатом мира меня попросил мой тренер Алексей Николаевич Мишин. Он посчитал, что это мне придаст уверенности», — рассказала фигуристка в беседе со «Спорт день за днем».

16-летняя Самодурова, ставшая одним из главных открытий российского фигурного катания в этом сезоне, в статусе первого номера едет на мировое первенство. Чтобы развеяться и снять лишнее напряжение, она в перерыве матча СКА — «Локомотив» выступила на льду. Девушка показала вторую часть своей произвольной программы, которую она катает под Кристиану Агилеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska) 14 Мар 2019 в 3:24 PDT Интересно, что для хоккейных болельщиков такое шоу в перерыве далеко не в новинку. В предыдущей встрече СКА и «Локомотива» засветилась одна из самых ярких российских одиночниц и коллега Самодуровой — Елизавета Туктамышева, исполнившая нашумевший номер с раздеванием.

После шоу на хоккее Самодурова рассказала, что ее прокат носил глубоко тренировочный характер. Накануне чемпионата мира фигуристы тщательно выстраивают подготовку, чтобы снизить риск травм. И, как заметила Софья, в преддверии поездки в Японию она чувствует себя хорошо.

«Самочувствие, тьфу-тьфу-тьфу, хорошее. Надеюсь, что чемпионат мира пройдет удачно и для меня, и для моей команды», — добавила она.

Интересно, что Самодурова отправилась в Японию уже 16 марта. Спортсменам предстоит акклиматизация, что нередко влияет на качество выступлений. Об этом, например, во время финала Гран-при в Ванкувере говорила Алина Загитова . Что же до Самодуровой, она полностью контролирует ситуацию.

«Акклиматизация? Нет, на самом деле о подобном никогда не думаю. На моих выступлениях это не отражается. В Японию лечу уже завтра. Единственное, что знаю, — от гостиницы до катка ехать полтора часа. Больше ничего не знаю», — отметила она.

Для группы Алексея Мишина стало большим шоком, что на чемпионат мира по итогам финала Кубка России не поедете Елизавета Туктамышева. Если место Самодуровой в сборной России благодаря титулу чемпионки Европы не подвергалось сомнения, то Елизавета после тяжелой болезни так и не смогла впечатлить тренерский штаб, который предпочел ей Евгению Медведеву . Разница в последних результатах спортсменок была незначительна, поэтому впоследствии выбор федерации неоднократно подвергался критике.

Хоть сама Туктамышева в Японию и не поедет, но будет поддерживать юную коллегу по группе.

«Мы с Лизой всегда поддерживаем друг друга на соревнованиях. Мы с ней еще успеем увидеться на тренировке. Но она уже пожелала удачи», — призналась Самодурова.

Перед чемпионатом мира, который обещает быть чрезвычайной трудным для сборной России, Самодурова, кажется, сохраняет полное спокойствие и концентрацию. Софью, несмотря на все еще юный возраст, называют лидером национальной команды, однако ее этот вопрос совершенно не беспокоит.

«Я об этом не думаю. Любой старт начинаешь с чистого листа. Буду настраиваться только на хорошие, чистые, качественные прокаты», — пообещала Самодурова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в период с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Сборную России в лице женщин-одиночниц представят Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Однако предстоять им будут не менее мастеровитые и опасные спортсменки — в том числе и хозяйка соревнований Рика Кихира, которую называют главной претенденткой на победу.