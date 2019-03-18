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14-летняя фигуристка-чемпионка рассказала о трате призовых 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как распоряжается призовыми. Ее слова приводит Hello!.
14-летняя фигуристка заявила, что старается не тратить деньги, а копить на будущее. В этом решении ее поддерживают родители. Она отметила, что стремится думать о сегодняшнем дне.
«Работаю на катке, успеваю учиться, провожу время с семьей. Посмотрим, к чему это приведет, но я, как и любая спорт­сменка, мечтаю выступить на Олимпийских играх», — добавила она.
Своим кумиром фигуристка назвала японку Мао Асаду. По мнению Щербаковой, она умеет совмещать женственную пластику со сложными элементами.
В этом сезоне Щербакова стала победительницей взрослого чемпионата России, на юниорских соревнованиях заняла третье место на первенстве страны и второе место на чемпионате мира. Она первой в истории женского одиночного катания исполнила два четверных лутца в рамках одной программы на этапе Кубка России. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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Фигурное катание , Анна Щербакова
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