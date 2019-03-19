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Медведева: я буду бороться на чемпионате мира 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com © Kenjiro Matsuo/AFLO
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что настроена на борьбу на мировом первенстве 2019 года в японской Саитаме.
«Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта — я буду бороться», — приводит слова Медведевой ТАСС.
Чемпионат мира 2019 года стартует в Саитаме 20 марта. Фигуристки представят свою короткую программу в первый день соревнований. Произвольную программу спортсменки откатают 22 марта.
Ранее Елезавета Туктамышева заявила, что у них с Медведевой нет недопонимания.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , ИТАР-ТАСС
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