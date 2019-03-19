Медведева: я буду бороться на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что настроена на борьбу на мировом первенстве 2019 года в японской Саитаме.

«Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит здесь на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта — я буду бороться», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат мира 2019 года стартует в Саитаме 20 марта. Фигуристки представят свою короткую программу в первый день соревнований. Произвольную программу спортсменки откатают 22 марта.

Ранее Елезавета Туктамышева заявила, что у них с Медведевой нет недопонимания.