Слуцкая поделилась мнением о будущем Загитовой и Медведевой

"Загитовой 16 лет, Медведевой — 19. Вся спортивная жизнь еще впереди. Мне хочется в это верить. Хотя честно, я плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже стоит на пятках… Которые в следующем сезоне смогут выступать на взрослых чемпионатах с четверными. И которым — пока — будет море по колено", — цитирует Слуцкую "Российская газета".

Загитова, Медведева и Софья Самодурова примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который завершится 24 марта.

Ранее Медведева заявила, что намерена преодолеть саму себя на чемпионате мира в Японии.