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Слуцкая поделилась мнением о будущем Загитовой и Медведевой 

Газета.Ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением об Алине Загитовой и Евгении Медведевой.
"Загитовой 16 лет, Медведевой — 19. Вся спортивная жизнь еще впереди. Мне хочется в это верить. Хотя честно, я плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже стоит на пятках… Которые в следующем сезоне смогут выступать на взрослых чемпионатах с четверными. И которым — пока — будет море по колено", — цитирует Слуцкую "Российская газета".
Загитова, Медведева и Софья Самодурова примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который завершится 24 марта.
Ранее Медведева заявила, что намерена преодолеть саму себя на чемпионате мира в Японии.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Ирина Слуцкая , "Российская газета"
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