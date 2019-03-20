Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучший в сезоне прокат короткой программы Медведевой на чемпионате мира в Японии 

Чемпионат.com + ещё 71 8 часов назад
Фото: RT на русском
Российская фигуристка Евгения Медведева после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) занимает четвёртое место. Двукратная чемпионка мира и Европы продемонстрировала лучший прокат в сезоне, но уступила соотечественнице Алине Загитовой, японке Каори Сакамото и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана.
Личный рекорд сезона Медведева улучшила на 3,25 балла. При этом та оценка была получена Медведевой на первых соревнованиях сезона ещё в сентябре 2018 года, когда спортсменка катала другую короткую программу.
Программа на музыку из оперы Джакомо Пуччини «Тоска» была оценена судьями в Японии в 74,23 балла. Медведева не докрутила прыжок в каскаде тройной флип — тройной тулуп, прекрасно исполнила двойной аксель и получила надбавку за тройной прыжок во второй части программы. 4 из 5 оценок Медведевой за компоненты превысили 9 баллов.
Видео короткой программы Евгении Медведевой на чемпионате мира доступно в YouTube Первого канала.
Чемпионат.com: последние новости
Безупречный прокат короткой программы Загитовой на чемпионате мира в Японии Туктамышева оценила прокаты Медведевой и Загитовой на чемпионате мира — 2019 Кихира: придётся сделать камбэк. У меня нет выбора
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение