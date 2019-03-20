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Российская фигуристка поделилась мнением о выступлении Загитовой 

Газета.Ru + ещё 75 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что еще перед началом выступления Алина Загитова показала, что хорошо выступит в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
По итогам проката олимпийская чемпионка получила 82,08 балла.
"Загитова действительно показала сегодня свой лучший прокат в сезоне. Она была настолько уверенная и сконцентрированная, что уже по ее начальной позе было ясно, что сегодня она очень хорошо откатает", — цитирует Радионову Sport24.
Фигуристка не стала называть главных соперниц россиянки, однако отметила, что отрыв Загитовой от конкуренток поможет ей.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий соревнований у женщин.
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Фигурное катание , Елена Радионова , Алина Загитова , Газета.Ru
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