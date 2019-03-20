Российская фигуристка поделилась мнением о выступлении Загитовой

Российская фигуристка Елена Радионова заявила, что еще перед началом выступления Алина Загитова показала, что хорошо выступит в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

По итогам проката олимпийская чемпионка получила 82,08 балла.

"Загитова действительно показала сегодня свой лучший прокат в сезоне. Она была настолько уверенная и сконцентрированная, что уже по ее начальной позе было ясно, что сегодня она очень хорошо откатает", — цитирует Радионову Sport24.

Фигуристка не стала называть главных соперниц россиянки, однако отметила, что отрыв Загитовой от конкуренток поможет ей.