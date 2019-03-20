Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала Туктамышева в своём Twitter.

При этом 22-летняя фигуристка, также прокомментировала высказывание Погорилой и в своём Instagram, написав: «Когда у меня будет ребёнок и он спросит „мама, что это такое?“ я отвечу: „самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам“.

Погорилая, в недавнем интервью » АиФ » усомнилась в приличии номера Туктамышевой и заявила, что не смогла бы так выступить.

«Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — заявила 20-летняя спортсменка.

При этом она отметила, что степень откровенности у каждого своя, и что зрителям помимо самого номера с раздеванием и в целом нравится катание её соотечественницы.