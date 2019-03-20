Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера 

RT на русском + ещё 18 4 часа назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.
«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет. Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала Туктамышева в своём Twitter.
При этом 22-летняя фигуристка, также прокомментировала высказывание Погорилой и в своём Instagram, написав: «Когда у меня будет ребёнок и он спросит „мама, что это такое?“ я отвечу: „самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам“.
Погорилая, в недавнем интервью »АиФ» усомнилась в приличии номера Туктамышевой и заявила, что не смогла бы так выступить.
«Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?», — заявила 20-летняя спортсменка.
При этом она отметила, что степень откровенности у каждого своя, и что зрителям помимо самого номера с раздеванием и в целом нравится катание её соотечественницы.
Ранее Туктамышева заявила, что у них с Евгенией Медведевой нет недопонимания.
RT на русском: последние новости
Орсер рассказал о готовности Медведевой к выступлению на ЧМ в Сайтаме Медведева рада, что откатала короткую программу на ЧМ без серьёзных ошибок Cмогут ли Медведева и Загитова блеснуть на ЧМ по фигурному катанию
Комментарии23
Фигурное катание , Видео , Евгения Медведева , Елизавета Туктамышева , Аргументы и Факты
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
«Он же не сказал „негр“: за что накажут Погребняка
Футбол Статьи
Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста
Хоккей
Самый непутевый биатлонист России вновь оскандалился
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение