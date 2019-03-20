Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская считает, что Софья Самодурова уже известна среди соперниц на чемпионате мира в Японии, передает газета "Известия".
Софья Самодурова взяла золото чемпионата Европы в Минске. Многие считают подопечную Алексея Мишина "темной лошадкой" ЧМ, способной удивить публику и судей. Бутырская не согласна с таким определением.
"Соня — уже чемпионка Европы. Ее уже многие знают. Она не будет "темной лошадкой", которую первый раз увидят судьи. Она себя зарекомендовала, поэтому и вторая оценка "за общее впечатление" у нее будет повыше, чем у новичка. Главное, исполнить решающие элементы чисто, поскольку коэффициент исполнения варьируется от -5 до +5 баллов. И, чтобы набрать больше, нужно грамотно ставить программу и делать элементы только на плюсы. Соня может это сделать", — заявила эксперт.
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