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Российские фигуристы-одиночники провалили старт чемпионата мира 

Вести.Ru + ещё 71 4 часа назад
Фото: EPA
На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился второй соревновательный день. Мужчины представляли короткие программы в одиночном катании. Выиграл старт американец Натан Чен, лучший из россиян Михаил Коляда на 10-м месте.
Чен выступал последним из всех трех десятков участников мирового первенства и показал результат 107,40 баллов. В четверке лидеров еще два американца Джейсон Браун и Винсент Чжоу, а также двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, который сорвал один из элементов и идет на 3-м месте.
Все три наших участника выступили не слишком удачно, также допустив ошибки. Коляда набрал 84,23 балла и опережает соотечественника Андрея Лазукина на 0,18 балла. Худшим среди россиян стал Александр Самарин, который получил 78,38 балла и занимает лишь 20-е место.
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Фигурное катание , Александр Самарин , Джейсон Браун , Винсент Чжоу , Михаил Коляда , Натан Чен
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