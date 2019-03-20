Тарасова отреагировала на успех Загитовой на ЧМ

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала удачный прокат россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира-2019.

Тарасова поблагодарила спортсменку за выступление.

Поздравляю её. Поздравляю! День невероятный. Все (в команде Загитовой) — как один кулак. Она так смотрит на тренера Этери (Тутберидзе — News.ru), — сказала специалист в эфире Первого канала.

Загитова набрала 82,08 балла и заняла первое место по итогам короткой программы. Второе место у Каори Сакамото из Японии (76,86), третье — у казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой (75,96).

Евгения Медведева стала четвертой, Софья Самодурова — девятой. Японка Рика Кихира сорвала тройной аксель и заняла седьмое место.

Соревнования у девушек завершатся 22 марта.

Медведева чисто прокатала короткую программу на ЧМ, писал News.ru.