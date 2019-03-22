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Роднина поблагодарила российских фигуристок за мужество 

ТК «Звезда» + ещё 97 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роднина высоко оценила выступление россиянок в одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре со «Звездой» поблагодарила российских фигуристок за высокие результаты на чемпионате мира в Японии.
«Надо сказать огромное спасибо за их мужество, за их мастерство, потому что это были просто сумасшедшие соревнования», — поделилась Роднина.
Она отметила, что соревнования были непростыми, поскольку японские спортсменки продемонстрировали высокий уровень катания и отличные результаты.
«Видно, что девочки выложились до последнего. Не только Медведева и Алина, но и Софья Самодурова, которая среди юниорок вошла в обойму и так достойно себя показала», — добавила Роднина.
Напомним, в японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. На этих соревнованиях золотую медаль завоевала российская фигуристка Алина Загитова. Спортсменка получила от судей за короткий и произвольный прокаты 237,50 балла.
Второе место досталось другой воспитаннице Этери Тутберидзе — представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой результатом 224,76 балла. «Бронзу» забрала россиянка Евгения Медведева, набрав 223,80 балла. Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова получила 208,58 баллов и стала восьмой.
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Фигурное катание , Евгений Медведев , Ирина Роднина , Алина Загитова
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