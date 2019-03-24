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Стало известно о желании Загитовой сняться с чемпионата мира 

Lenta.ru + ещё 156 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова собиралась сняться с чемпионата мира в Японии. Об этом в интервью Первому каналу рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
Тутберидзе заявила, что подготовка к турниру далась Загитовой очень тяжело, особенно с моральной точки зрения. По ее словам, за несколько дней до начала соревнований фигуристка хотела сняться с чемпионата мира.
«Но не снялась. Мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся», — отметила тренер.
Последним стартом перед началом первенства мира стал для Загитовой чемпионат Европы. Там фигуристка упустила золото, проиграв другой россиянке Софье Самодуровой.
В Японии Загитова выиграла золотую медаль, набрав 237,50 балла. Эта победа стала для спортсменки первой на чемпионатах мира. Загитова является олимпийской чемпионкой Игр 2018 года.
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