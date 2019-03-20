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Кихира: придётся сделать камбэк. У меня нет выбора

Авербух похвалил Загитову и Медведеву за лучшие прокаты в сезоне

Чайковская: Медведева была уверена в себе, этого мы давно у неё не видели