Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подруга Медведевой рассказала об изменениях в жизни фигуристки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая рассказала о том, как поменялась Евгения Медведева после переезда из России в Канаду, передает Sport24.
В начале сезона Медведева прекратила работу с российским специалистом Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала 11 лет. Теперь она тренируется под началом канадца Брайана Орсера.
"Женя перестраивается в том числе как личность, перерастает из девушки в женщину. Меня радует, что она очень прибавила в скольжении, в своем женском катании. И очень правильно, что она начала выступать будучи еще, наверное, неуверенной. Какого бы титула ты ни была, тебе нужно выходить и соревноваться, нужен соревновательный процесс. Для чего тренировки ради тренировок?
Мы общались после ее переезда в Канаду. Было интересно, как ей живется, как она тренируется. Мы остались в хороших отношениях. Мне очень хотелось ее сильно поддержать после выступлений. После таких выступлений тяжело собрать себя и продолжить тренировки", — заявил Погорилая.
Ранее олимпийский чемпион раскритиковал судейство на ЧМ по фигурному катанию.
Газета.Ru: последние новости
Траньков объяснил крики в адрес Тарасовой и Морозова во время проката Погорилая выразила жалость по отношению к Константиновой Туктамышева высказалась о прокатах Медведевой и Загитовой
Комментарии
Фигурное катание , Евгения Медведева , Анна Погорилая
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение