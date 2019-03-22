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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧМ 

ТАСС + ещё 31 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Российские фигуристы получили за свой прокат 83,94 балла. Первое место занимает французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (88,42), побивший собственный мировой рекорд в короткой программе. Третьими идут россияне Александра Степанова и Иван Букин (83,10).
Произвольный танец фигуристы покажут 23 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.
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