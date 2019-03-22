Российские фигуристы Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧМ

Произвольный танец фигуристы покажут 23 марта. Чемпионат мира в Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.

ТАСС: последние новости

Борьба за квоты. Какие перспективы у российских фигуристок на чемпионате мира в Японии

Тарасова считает, что в мужском одиночном катании в России пора ждать следующего поколения

Загитова выступит 23-й в произвольной программе на ЧМ в Японии