Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.
Евгения Тарасова — 24-летняя российская фигуристка из Казани, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Вместе они являются победителями двух чемпионатов Европы — в чешской Остраве (2017) и Москве (2018), а также серебряными (2019) и дважды бронзовыми призерами турнира (2015, 2016). Также они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. Также российская пара заняла первое место в финале Гран-при в сезоне-2016/17 и третье в сезоне-2018/19.