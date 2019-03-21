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Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии 

News.ru 34 минуты назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на выступление Андрея Лазукина на чемпионате мира в Японии. Прокат её бойфренда был оценён судьями в 84,05 балла.
Ура! Андрюшка, молодец, — написала Туктамышева в Insragram.
Эта сумма позволила 21-летнему россиянину стать промежуточным лидером среди одиночников. Мужчины катают короткую программу в настоящий момент.
Чемпионат мира в Сайтаме пройдёт до 23 марта.
Ранее News.ru сообщал, что в действиях экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры усмотрели провокацию.
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Фигурное катание , Видео , Елизавета Туктамышева , Массимо Каррера , Спартак
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