Загитова пять часов сдавала допинг-тест после победы в короткой программе на ЧМ

У российской фигуристки Алины Загитовой ушло пять часов на сдачу допинг-теста после победы в короткой программе на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

16-летняя россиянка освободилась от допинг-тестирования только в три часа ночи. Возможная причина затянутой процедуры — нехватка воды в организме фигуристки.

20 марта Загитова одержала победу в короткой программе, опередив японку Каори Сакомото. Результат россиянки — 82,08 балла.

Затянутой процедура допинг-тестирования была и на чемпионате мира-2018 в Милане. Тогда Загитову продержали более двух часов после ее выступления.

Чемпионат мира в Сайтаме продлится до 24 марта.