Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Загитова пять часов сдавала допинг-тест после победы в короткой программе на ЧМ 

Lenta.ru 51 минуту назад
У российской фигуристки Алины Загитовой ушло пять часов на сдачу допинг-теста после победы в короткой программе на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
16-летняя россиянка освободилась от допинг-тестирования только в три часа ночи. Возможная причина затянутой процедуры — нехватка воды в организме фигуристки.
20 марта Загитова одержала победу в короткой программе, опередив японку Каори Сакомото. Результат россиянки — 82,08 балла.
Затянутой процедура допинг-тестирования была и на чемпионате мира-2018 в Милане. Тогда Загитову продержали более двух часов после ее выступления.
Чемпионат мира в Сайтаме продлится до 24 марта.
Последние новости
Россия решилась взять в долг на Западе Названы российские олигархи с самыми большими доходами Правительство решит дальнейшую судьбу цен на бензин
Фигурное катание , Видео
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии
Фигурное катание
У сборной России появились большие проблемы
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение