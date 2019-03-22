Тарасова похвалила Самодурову после произвольной программы на ЧМ в Сайтаме

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отозвалась о спортсменке Софье Самодуровой после проката произвольной программы в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме.

«Она бежит, как будто ей не страшно. Софья совсем маленькая девчонка, а работает как пчёлка, молодец. Сибирский характер у неё!», — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».

По итогам произвольной программы на чемпионате мира в японской Сайтаме Самодурова набрала 138,16 балла.

Ранее сообщалось, что Самодурова займёт место в первой десятке на ЧМ по фигурному катанию.