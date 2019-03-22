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Тарасова похвалила Самодурову после произвольной программы на ЧМ в Сайтаме 

RT на русском + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно отозвалась о спортсменке Софье Самодуровой после проката произвольной программы в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме.
«Она бежит, как будто ей не страшно. Софья совсем маленькая девчонка, а работает как пчёлка, молодец. Сибирский характер у неё!», — заявила Тарасова в эфире «Первого канала».
По итогам произвольной программы на чемпионате мира в японской Сайтаме Самодурова набрала 138,16 балла.
Ранее сообщалось, что Самодурова займёт место в первой десятке на ЧМ по фигурному катанию.
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