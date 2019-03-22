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Ягудин рассказал о серьезной травме бедра Медведевой 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный фигурист Алексей Ягудин рассказал, что Евгения Медведева выступала в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме с травмой бедра.
— Не хотел об этом говорить до выступления: Медведева повредила бедро, — сказал Ягудин в эфире "Первого канала". — Не знаю, что именно. Сложная травма. Пытались сделать все возможное, чтобы она вышла на лед и показала, что не зря она становилась чемпионкой. Она настоящий боец.
— Господи, чтобы прошло это бедро! Сколько она преодолела, сколько сил потратила, чтобы у нее удался этот сезон. И он удался! Такой сильной спортсменки у нас в фигурном катании не было. Да, были и другие. Но такой не было, — добавила извесный тренер Татьяна Тарасова.
Медведева набрала за свой прокат в произвольной программе 149,57 баллов и в сумме 223,8. Она заняла промежуточное первое место.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Первый канал
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