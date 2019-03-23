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Хореограф Медведевой оценил выступление фигуристки на ЧМ в Сайтаме 

Чемпионат.com + ещё 31 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Хореограф Миша Ге, работающий с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, отметил характер и боевой дух 19-летней уроженки Москвы, которая на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) завоевала бронзовую медаль.
Победу одержала другая представительница России Алина Загитова. Элизабет Турсынбаева из Казахстана стала второй.
«Можно сказать слишком много вещей. О том, как ей было тяжело, какое давление она испытывала, сколько боли пережила, как усердно трудилась вместе со своей командой и о многом другом. Но в конце: огонь из сердца, уверенность в глазах и её боевой дух полностью оправдали эту тяжёлую работу», — написал Ге в «Инстаграме».
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.
Запись доступна в «инстаграме» Миши Ге.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Миша Ге , Алина Загитова , Элизабет Турсынбаева
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