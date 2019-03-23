Хореограф Медведевой оценил выступление фигуристки на ЧМ в Сайтаме

Хореограф Миша Ге , работающий с российской фигуристкой Евгенией Медведевой , отметил характер и боевой дух 19-летней уроженки Москвы, которая на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) завоевала бронзовую медаль.

«Можно сказать слишком много вещей. О том, как ей было тяжело, какое давление она испытывала, сколько боли пережила, как усердно трудилась вместе со своей командой и о многом другом. Но в конце: огонь из сердца, уверенность в глазах и её боевой дух полностью оправдали эту тяжёлую работу», — написал Ге в «Инстаграме».

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Запись доступна в «инстаграме» Миши Ге.