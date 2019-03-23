Медведева отказалась от макияжа и мяса

Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом. Ее слова приводит ТАСС

Медведева рассказала, что перестала есть мясо около двух месяцев назад. По словам фигуристки, она не ограничивает свой рацион — ест крупы, орехи, масла и принимает витамины. «Одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своем спорте и окружающей среде. И это потрясающе», — заявила она.

Фигуристка добавила, что также перестала пользоваться косметикой, и от этого почувствовала себя счастливее. «Я чувствую себя уверенно по-женски. Я могу проснуться, пойти умыться, причесаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать себе — я отдохнувшая», — сказала спортсменка.

Медведева намекнула на большую перемену в жизни в феврале 2019-го, отметив, что к этому она подводила себя на протяжении двух лет.

На прошедшем в Японии чемпионате мира Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. Медаль стала для фигуристки первой в этом сезоне.

Медведева — двукратная чемпионка мира. На Олимпийских играх в Пхенчхане она дважды стала обладательницей серебра.