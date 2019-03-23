Медведева отказалась от мяса и косметики

Фигуристка рассказала, что перестала употреблять мясо два месяца назад. В рационе спортсменки присутствуют только крупы, орехи, масла и витамины.

"Одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своем спорте и окружающей среде. И это потрясающе", — отметила девушка.

Также она добавила, что перестала пользоваться косметикой.

"Я чувствую себя уверенно по-женски. Я могу проснуться, пойти умыться, причесаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать себе — я отдохнувшая", — заключила Медведева.

До этого фигуристка намекнула на большую перемену в жизни в феврале 2019-го года, заявив, что к этим изменениям она шла два года.