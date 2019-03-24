Туктамышеву предпочли завоевавшей бронзу ЧМ Медведевой

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская подвела итоги в соревновании одиночниц на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме.

Я не отказываюсь от своих слов, что вместо Жени на чемпионат мира должна была поехать Туктамышева. Она точно так же могла стоять на пьедестале почёта, а может, даже и выше, — приводит «Чемпионат» слова Бутырской.

Тем не менее бывшая спортсменка добавила, что Медведева может бороться.

Медведева победила Туктамышеву в финале Кубка России в Великом Новгороде и получила путёвку на чемпионат мира в Японию. При этом Туктамышева провела более удачный сезон — стала третьей в финале Гран-при, но заболела перед чемпионатом России.

Россиянка Алина Загитова выиграла чемпионат мира — 2019. За произвольную программу она получила 155,42 балла, а по сумме двух выступлений — 237,50 балла. Второе место заняла ещё одна ученица Этери Тутберидзе — казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76). Третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80). Софья Самодурова заняла восьмое место (208,58).

Загитова прокомментировала победу на ЧМ, писал News.ru.