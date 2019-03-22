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Медведева рассказала жесткой диете перед Олимпиадой 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева заявила, что у нее была жесткая диета перед Играми-2018.
"Тело выросло, у меня уже абсолютно женское тело. Были сложности с питанием после Олимпиады, потому что перед Играми очень жёстко себя держала в форме. На Олимпиаде я весила 43 кг, это было мало для нормальной работы организма, от этого начались проблемы с трещинами на ногах", — цитирует Медведеву РИА "Новости".
Фигуристка добавила, что после перехода на правильное питание она набрала около пяти килограмм.
"Сейчас я его опять скинула, слежу за своим питанием. Я иду к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному. И я этого добьюсь", — сказала спортсменка.
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме, Медведева взяла бронзу.
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