Медведева рассказала жесткой диете перед Олимпиадой

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева заявила, что у нее была жесткая диета перед Играми-2018.

"Тело выросло, у меня уже абсолютно женское тело. Были сложности с питанием после Олимпиады, потому что перед Играми очень жёстко себя держала в форме. На Олимпиаде я весила 43 кг, это было мало для нормальной работы организма, от этого начались проблемы с трещинами на ногах", — цитирует Медведеву РИА "Новости".

Фигуристка добавила, что после перехода на правильное питание она набрала около пяти килограмм.

"Сейчас я его опять скинула, слежу за своим питанием. Я иду к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному. И я этого добьюсь", — сказала спортсменка.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме, Медведева взяла бронзу.