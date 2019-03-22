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Ягудин оценил выступление Медведевой на чемпионате мира 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира японской Сайтаме.
"Я не тренер, но я думал, что Жене нужно было отдохнуть, пропустить сезон и приехать обновленной на следующий чемпионат мира. Но они с тренером выбрали другую тактику, в результате последовал первый срыв, второй, третий. Плюс давила на психологию невыигранная Олимпиада. Как она это сделала, как они добились такого результата за такое короткое время?
Женя прыгнула в последний вагон, попав с состав сборной, затем выдохнула, откаталась и доказала — не зря были вчистую выиграны те два предолимпийских сезона, она действительно великая, она настоящий чемпион. Только такие, как Медведева, на это способны", — цитирует Ягудина ТАСС.
По сумме двух программ россиянка набрала 223,80 балла и взяла бронзу мирового чемпионата.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алексей Ягудин , ИТАР-ТАСС
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