«Злость пробудила огонь»: как травма спасла Медведеву

Новоиспеченная чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова в Сайтаме собрала «большой шлем» (золото финала Гран-при, чемпионата Европы, чемпионата мира и Олимпийских Игр). Ученица Этери Тутберидзе выиграла обе программы, не сорвав ни один элемент. Она в слезах покидала лед, поскольку подобное с ней в этом сложном сезоне происходило не так часто, как хотелось.

После соревнований Загитова не скрывала радости и благодарила всех вокруг — в том числе и японских болельщиков, которые страстно поддерживали ее.

«Я хочу сказать огромное спасибо моим тренерам и всем, кто мне помогал в трудные моменты. И конечно, спасибо большое всем зрителям, которые пришли поддержать. Это для меня очень многое значит, — заявила Алина в эфире Первого канала.

«Мне очень помогли близкие и родные люди, которые поддерживали меня. Хочу сказать огромное спасибо им. Я знала, что меня тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает нереально просто и помогает прыгать», — добавила она.

Интересно, что 16-летняя Загитова стала самой молодой фигуристкой за последние 20 лет, которой удалось выиграть чемпионат мира и Олимпиаду в женском одиночном катании. В 1998 году американка Тара Липински выиграла Олимпиаду в Нагано в возрасте 15 лет. Годом ранее она победила на первенстве мира в Лозанне.

«Тяжелая медаль, и тяжело мне далась. Спасибо команде, что она меня терпела. И получился хороший результат. До последнего держала себя в тонусе. У меня впереди еще показательные, но потом можно съесть все что угодно. И потом впереди шоу в Японии», — отметила чемпионка.

Немногословной в привычной для себе манере была Этери Тутберидзе, которая сопровождала на турнире не только Загитову, но и Элизабет Турсынбаеву . По реакции в зоне kiss and cry могло показаться, что за казахстанскую спортсменку она радовалась даже больше, чем за Загитову, но, по ее словам, она переживала одинаково сильно за всех своих учениц.

«Сильно волновалась. Очень сильно волновалась. Поверила, что золото, уже когда Алина в дорожку пошла, в финале программы. Каждый элемент должна доделывать и докатывать, — рассказала в телеэфире Тутберидзе.

— Мы очень счастливы. Тяжелее дается — больше ценится. Мы пойдем сейчас есть не только суши — пойдем есть все».

Много эмоций выплеснула и Евгения Медведева , которая не только рассказала о пройденном пути от провалов нынешнего сезона к бронзе ЧМ, но и поведала, что выступала в произвольной программе с повреждением бедра. Это было видно, когда она покидала лед после произвольной программы, заметно прихрамывая.

«Пройдено очень многое, и, правда, я сегодня собой горжусь, горжусь своей командой, — приводит слова Евгении «РИА Новости».

— Да, именно эта боль, злость пробудила во мне огонь, и этот огонь дал мне энергии, чтобы вытерпеть физически. Мне правда было сложно физически, даже морально не так сложно. Морально — немного забыла, где нахожусь и что делаю. Наверное, это хорошо и так нужно.

На шестиминутной разминке я, видимо, потянула бедро. Но уверена, что мы через это пройдем, потому что скоро у меня начинается шоу. Но именно эта боль дала мне силы идти дальше», — рассказала Медведева.

Рассказала о своем выступлении и Софья Самодурова, которая заняла восьмое место, откатав практически без ошибок, что позволило России сохранить квоту в три спортсменки в женском катании на следующем чемпионате мира. Провальным результат ученицы Алексея Мишина совершенно точно назвать нельзя, поскольку она исполнила все заявленные элементы. Изначально было понятно, что ее программа не рассчитана на борьбу за медали по уровню сложности, но свой минимум она совершенно точно выполнила.

«Да, я каждый раз стараюсь выложиться на сто процентов, отдать все силы на льду. Я устала. Каждый прокат особенный, сегодня я смогла еще подняться и доказать себе и своей команде то, что я способна, — отметила Самодурова.

— После акселя-тулупа-риттбергера у меня накопилась усталость. Сил и эмоций не было. Сезон был сложным психологически. Тяжело было держать себя в форме и не отпускать ее. Сезон выдался успешным».

Софья также передала привет своей одногруппнице по команде Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой , проболевшей чемпионат России, из-за чего она не смогла отобраться в команду на мировое первенство.

«Хочу передать большой привет Лизе, сказать ей, что тебя здесь очень не хватает», — рассказала Самодурова.

Прокомментировали итоги женского чемпионата мира и выступления российских спортсменок и эксперты.

«Это очень хороший результат, потрясающий, хочется сказать браво и Алине Загитовой, и всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе — две ее ученицы впереди, и это говорит о том, что ее школа является абсолютным хедлайнером в мире фигурного катания, — рассказал ТАСС знаменитый фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух.

— Я очень рад за Женю, для нее это третье место — очень важный и очень серьезный результат. Отмечу блестяще исполненный каскад сальхов-ритбергер — это новый прыжок, который до этого Женя не пробовала, Женя развивалась.

Ее выступление сегодня было достаточно ярким, я думаю, что эти двадцать сотых, которыми она обошла Кихиру по сумме — совсем копейки, но это значит, что везет сильнейшим.

Женя больше заслужила эту медаль, чем японская фигуристка, которая тоже выступила очень хорошо, но все-таки не выполнила все, что могла, а Женя выполнила все, поэтому здесь тот редкий случай, когда каждая для себя чемпионка.

Чемпионка, бесспорно, Загитова — теперь она не только олимпийская чемпионка, что вдвойне приятно: в постолимпийском сезоне, когда все рассказывают, что в таком возрасте только на один сезон хватает, и это прекрасное доказательство тому, как это должно происходить».

Знаменитый российский тренер, а теперь комментатор Татьяна Тарасова поделилась в телеэфире своими впечатлениями от прокатов Турсынбаевой и Медведевой, которые летом провели рокировку наставниками.

«Перейдя к Этери Тутберидзе, Турсынабева стала совершенно другой. Я просто ее не узнаю, потому что она по-другому берет прыжки, по-другому их делает. Этери сначала заложила хорошую базу — потом Турсынбаева ушла, теперь опять вернулась и продолжает работать на этой базе, — отметила Тарасова.

— Мы можем сказать благодарность Брайану Орсеру за то, что он поддержал Медведеву. Но базу-то эту создавала все равно Этери.

На которую сейчас опирается Женя и дальше идет по этому миру. Для Жени эта бронза — как для другого человека золото», — рассказала Тарасова.

С успехом российских фигуристок поздравили многие политические деятели. Так, министр спорта России Павел Колобков заявил, что уверен в справедливости победы Загитовой. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно такие золотые медали создают спортивную славу страны.

«Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу «на одном дыхании», покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Не остался в стороне и новоиспеченный государственный лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил с серебром Турсынбаеву, которая принесла первую в истории медаль среди одиночниц для сборной своей страны.

«Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию! Впервые в истории исполнила четверной прыжок! Молодец! Мои поздравления!» — написал президент в твиттере.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, ЯпонияЖенщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 237,502. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,763. Евгения Медведева (Россия) — 223,804. Рика Кихира (Япония) — 223,495. Каори Сакамото (Япония) — 222,836. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,957. Бради Теннелл (США) — 213,478. Софья Самодурова (Россия) — 208,589. Мэрайя Белл (США) — 208,0710. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57