Медведева рассказала, что стала веганом. И объяснила, почему

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что сделала выбор в пользу растительного питания. Она объяснила, что ей так гораздо легче держать вес. — Сейчас я сделала выбор в пользу растительного питания — около двух месяцев я не ем мясо. Это те перемены, о которых я хотела, но еще не могла говорить в Великом Новгороде. Просто на тот момент прошло еще немного времени с того момента, как я приняла это решение. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу — мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины. Если зритель увидел изменения во мне, это в том числе заслуга питания из натуральных продуктов. Для меня это важно, я чувствую себя более счастливой. Понимаю, что одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своем спорте и окружающей среде. И это потрясающе. Веган ли я? В основном да. Но я все-таки взаимодействую пока с молочными продуктами, пеку себе печеньки. В Канаде отказаться от животного белка гораздо легче — есть замены практически всему. Можно даже веганский майонез купить, но это абсолютный бред, это вредно для здоровья. Возможно, я и вернусь к мясу. Просто сейчас я это изменила в своей жизни и чувствую себя комфортно, мне хорошо. Если что-то пойдет не так, я не буду себя насиловать, я вернусь к тому рациону, к которому привыкла за всю жизнь. Выборов у меня много, но мне так легче. И давайте по-честному — так гораздо легче держать вес. Соотношение массы тела и жира, это то, на что я опираюсь сейчас. Вес, конечно, тоже важно — плюс-минус три кг вредно. Но на весы я сейчас меньше обращаю внимания. Для меня набор массы сейчас стоит важно — это нужно для здоровья, чтобы не случалось надрыва. Напомним, спортсменка на чемпионате мира 2019 года завоевала бронзу. Сейчас она занимается под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.