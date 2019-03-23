«Загитова все равно хуже»: японцы о провале Кихиры

Фигуристка Рика Кихира заняла четвертое место на чемпионате мира в Японии. 16-летняя японка потерпела свое первое поражение на взрослом уровне, а ее серия из шести побед кряду прервалась. «Газета.Ru» выяснила, как японские СМИ отреагировали на неудачу талантливой фигуристки.

22 марта в японской Сайтаме состоялись заключительные прокаты среди девушек-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию. Уверенную победу по итогам двух программ одержала российская фигуристка Алина Загитова , набравшая в общей сумме 237,50 балла. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева , а бронзу завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева

Вне тройки призеров оказалась 16-летняя японка Рика Кихира, уступившая Медведевой 0,31 балла и занявшая четвертую строчку.

Для молодой японской фигуристки поражение на домашнем чемпионате мира стало первым на взрослом уровне, где она дебютировала лишь в нынешнем сезоне. До этого Кихира выиграла каждый турнир, в котором приняла свое участие.

Свое первое золото на взрослом уровне она завоевала на Мемориале Ондрея Непелы из серии «Челленджер», затем выиграла этапы Гран-при в Японии и во Франции и стала чемпионкой финала, опередив, кстати, Алину Загитову. После этого японка победила на чемпионате четырех континентов и стала обладательницей Challenge Cup, прошедшего в Нидерландах.

Именно Кихира считалась фаворитом мирового первенства в Сайтаме, однако спортсменка осталась без медалей.

«Программа Загитовой слабее Кихиры»

Сразу после произвольной программы, по итогам которой Кихира стала второй, уступив Загитовой менее трех баллов, японская фигуристка поделилась небольшим комментарием и заявила, что не расстраивается из-за поражения.

«Мой тренер сказал мне кататься в свое удовольствие. В благодарность тем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути и помогал мне. И я это сделала. Я ни о чем не жалею, плакать из-за этой неудачи не буду», — сказала она.

Крупнейшее японское информационное агентство Kyodo News проанализировало выступление Кихиры и выдвинуло несколько причин поражения своей соотечественницы. Прежде всего японские журналисты выразили мнение, что именно Рика являлась главной претенденткой на победу. В качестве аргумента авторы заметки привели тот факт, что Кихира обладает наиболее сложным арсеналом элементов, чистое исполнение которых могло бы обеспечить ей победу. Однако фигуристка перед домашними трибунами дала слабину.

«Рика — одна из немногих девушек, кто идеально владеет тройным акселем. Она уже вписала свое имя в историю. Она бы выиграла титул, если бы выступила без изъянов. Ее программа намного сильнее той, что катает Загитова. Однако недокрут тройного акселя в короткой программе и падение с прыжка в произвольной лишили Рику победы», — пишут журналисты Kyodo News.

При этом авторы статьи напомнили, что в последний раз Кихира без помарок прыгнула «триксель» еще в декабре прошлого года — в триумфальном для японки финале Гран-при, где она установила мировой рекорд.

«Падения с тройного акселя на тренировках не являются для меня редкостью. Перед турниром я до конца не знала, нужно ли мне усложнять программу и прыгать его дважды — в каскаде с тулупом и сольно. Я рискнула, и я рада, что поверила в себя. Нужно продолжать работу», — приводит агентство слова Кихиры.

Журналисты издания также утверждают, что главной целью для молодой фигуристки на данный момент является участие в Олимпийских играх — 2022. По их мнению, у Кихиры есть три полноценных сезона на подготовку для того, чтобы рассчитывать на олимпийское золото Пекина и стать первой после Сидзуки Аракавы чемпионкой Игр из Японии.

«Пора определиться с элементами»

Особое внимание на сложность программы Кихиры обратили обозреватели SportsNavi. По мнению японских журналистов, фигуристка хоть и владеет тройным акселем, но стабильностью в выполнении данного элемента она на данный момент не радует.

«После данного поражения Кихира и ее тренерский штаб наконец-то задумаются об изменениях в программе Рики. После неудачи в короткой программе она решила вновь прыгнуть тройной аксель в решающих прокатах, но упала. Усложнение программы связано с желанием победить, однако триумфа можно добиться и с упрощенной программой, но чистым прокатом», — пишут авторы заметки.

Раскритиковали юную фигуристку и за ее технику. В частности журналисты отметили изменения в телосложении спортсменки, которая, по их мнению, за один год заметно выросла.

«Если еще осенью она спокойно выполняла любой прыжок, то сейчас каждый элемент дается ей с трудом», — говорится в статье.

Похожую проблему, кстати, озвучивали в отношении Загитовой. В том числе и тренер российской фигуристки Этери Тутберидзе.

Несмотря на это, SportsNavi, как и Kyodo News, пришли к выводу, что Кихира должна стать главной претенденткой на золото Олимпиады-2022, а нынешние трудности являются плановыми и прогнозируемыми.