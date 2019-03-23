Допинг-рекорд Загитовой: чемпионку продержали 8 часов

Новый рекорд Загитовой: чемпионку мира 8 часов держали на допинг-тесте

Новоиспеченная чемпионка мира Алина Загитова после победного проката произвольной программы в японской Сайтаме проходила допинг-контроль на протяжении восьми часов. Сама спортсменка призналась, что не припомнит такого долгого теста.

"После выступления особо не было возможности думать о победе. Думала поскорее сдать допинг-тест, потому что сидела там с девяти вечера до пяти утра — установила свой собственный рекорд, — цитирует Алину ТАСС. — Не было времени остаться наедине с самой собой, все переосмыслить. С этого момента я еще не спала. Сейчас немного посплю и, думаю, тогда уже радость и будет зашкаливать".

Напомним, что ранее на чемпионате мира Загитову после проката короткой программы продержали пять часов.