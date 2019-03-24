Загитова впервые упала на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии. Досадная ошибка произошла во время показательного выступления. Видео падения опубликовано на Youtube

Сегодня наша спортсменка выступила с показательной программой в образе Лары Крофт.

В начале выступления ей не сразу удалось расстегнуть молнию на куртке. Видимо, этот эпизод помешал Алине сосредоточиться и повлиял на дальнейшее выступление. Во время первого прыжка фигуристка упала. Однако, несмотря на все неприятности, выступление россиянки получилось эффектным и было встречено зрителями с восторгом. Они вызвали ее на бис.

Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира, выиграв соревнования в японском Сайтаме. Второй стала казахстанка Элизабет Турсынбаева. Бронза у россиянки Евгении Медведевой.