Дизайнер сборной Японии сошьет костюм Медведевой для произвольной программы

Японский художник по костюмам Сатоми Имо сошьет двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой костюм для произвольной программы. Об этом фигуристка рассказала в комментариях в Instagram.

Ранее стало известно, что 19-летняя спортсменка будет выступать в произвольной программе под музыку из фильма "Мемуары гейши".

"В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно", — написала Медведева.

Сатоми Ими уже создавала образы для японских фигуристов Юдзуру Ханю, Шомы Уно, Сатоко Мияхары и Рики Кихиры.

В минувшем сезоне Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира в японской Сайтаме.