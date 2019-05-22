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Дизайнер сборной Японии сошьет костюм Медведевой для произвольной программы 

Спорт РИА Новости + ещё 14 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Японский художник по костюмам Сатоми Имо сошьет двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой костюм для произвольной программы. Об этом фигуристка рассказала в комментариях в Instagram.
Ранее стало известно, что 19-летняя спортсменка будет выступать в произвольной программе под музыку из фильма "Мемуары гейши".
"В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно", — написала Медведева.
Сатоми Ими уже создавала образы для японских фигуристов Юдзуру Ханю, Шомы Уно, Сатоко Мияхары и Рики Кихиры.
В минувшем сезоне Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира в японской Сайтаме.
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