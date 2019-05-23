Медведева без ума от канадских фанатов 

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась мнением о своих канадских фанатах, передает "Советский спорт".
"Канадские фанаты действительно вежливы. Мне нравится, как они говорят со мной. Они не трогают меня, не пересекают черту. Это очень круто, потому что я могу говорить с ними, как обычный человек. Я чувствую себя очень комфортно во время такого общения", — сказала Медведева в интервью Youtube-каналу Permanent Rain Press.
Россиянка является двукратной чемпионкой России и победительницей финалов Гран-при.
Ранее сообщалось, что Медведевой вновь пришлось отбиваться от нападок комментаторов.