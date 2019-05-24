Российская фигуристка одиночница Евгения Медведева поделилась в инстаграме видеозаписью, на которой она занимается беговым упражнением, сообщает "Советский спорт".
При этом 19-летняя спортсменка обратилась к поклонникам с просьбой не обращать внимания на ее профессиональные навыки.
"Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, хорошо", — написала Медведева.
До этого двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира говорила, что планирует начать заниматься йогой.
Ранее Алина Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате.