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Фигуристка Медведева решила попробовать себя в беге 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.ru
Российская фигуристка одиночница Евгения Медведева поделилась в инстаграме видеозаписью, на которой она занимается беговым упражнением, сообщает "Советский спорт".
При этом 19-летняя спортсменка обратилась к поклонникам с просьбой не обращать внимания на ее профессиональные навыки.
"Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, хорошо", — написала Медведева.
До этого двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира говорила, что планирует начать заниматься йогой.
Ранее Алина Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Алина Загитова , Советский спорт
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