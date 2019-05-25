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Загитова объяснила свою любовь к соцсетям 

Газета.Ru + ещё 4 10 часов назад
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих увлечениях и любви к инстаграму, передает «Советский спорт».
В соцсетях спортсменка выложила фото разворота журнала Cosmopolitan.
"Во время соревнований очень важно уметь отвлекаться. Я для этого смотрю классные фильмы или сериалы. Мои фавориты — это, конечно, все части про Гарри Поттера и российский сериал про хоккеистов «Молодежка». Еще музыку люблю послушать. Зачастую это Селена Гомес", — призналась фигуристка.
Загитова также упомянула, что в инстаграме она больше всего ценит возможность общения со своими подписчиками.
"Лучшее место на Земле для меня — это Россия, а еще я без ума от Японии. Хотя я уверена, что впереди меня ждеть еще очень много открытий", — сказала 17-летняя россиянка.
Она добавила, что свою жизнь она точно не может представить без фигурного катания. Девушке очень хочется делиться своей любовью к этому виду спорта как к искусству со зрителями.
Ранее сообщалось, что во время выступления Евгении Медведевой в Японии началось землетрясение.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова , Гарри Поттер , Советский спорт , Cosmopolitan
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