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Туктамышева и Медведева выступили с совместным номером на шоу в Японии 

Газета.Ru + ещё 6 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские чемпионски мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместное выступление на шоу Fanatasy on Ice в Японии, передает РИА "Новости".
Также из российских спортсменов в шоу приняли участие чемпионка мира Алина Загитова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а также испанский и японский фигуристы Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю.
Fanatsy on Ice проходят в четырех городах страны восходящего солнца — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.
Помимо совместных выступлений, три российских фигуристки выступили в одиночных прокатах, продемонстрировав свои новые костюмы.
За прошедший сезон Загитова впервые в своей карьере смогла завоевать титул чемпионки мира, Медведева заработала бронзу.
На командном зачете чемпионата Туктамышева в составе сборной России смогла занять третье место с произвольной программой.
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Фигурное катание , Хавьер Фернандес , Евгений Медведев , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Евгений Плющенко , РИА Новости
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