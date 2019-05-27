Печальная судьба Артура Гачинского

Свою карьеру в фигурном катании Артур Гачинский начал с 6 лет. В 9 лет семья Гатчинского переехала в Санкт-Петербург, где он стал заниматься с Алексеем Мишиным. Довольно быстро юный фигурист стал выигрывать юниорские соревнования. В 13 лет Артур попал во взрослый чемпионат и стал самым молодым участником российского первенства в истории.

Вскоре Гачинский стал бороться за призовые места на международных соревнованиях — занял 3-е место на чемпионате мира. В 2012 году фигурист даже мог отбить первое место на чемпионате Росиии у Евгением Плющенко, но проиграл.

Гачинский принял решение расстаться с Мишиным и вернулся в Москву, где стал работать под руководством Татьяны Тарасовой.

После этого в жизни Артура Гатчинского началась серия неудач. Он стал 18-м на чемпионате мира, занял 4-е место в чемпионате Росиии. Таким образом, предолимпийский сезон Артур Гачинский полностью провалил и не попал на Олимпиаду в Сочи.

В следующим сезоне фигурист объявил о завершении карьеры. Несколько лет Гачинский работал тренером и восстанавливался после травм. Он попытался вернуться на лед в 2017-м, но занял лишь 4-ое место на соревнованиях в Санкт-Петербурге.