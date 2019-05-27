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Печальная судьба Артура Гачинского 

Рамблер 2 часа назад
Он начинал в Москве, долго работал с Алексеем Мишиным, уходил к Татьяне Тарасовой, был призером чемпионатов России, Европы и мира, боролся с Евгением Плющенко, опередил Воронова, Ковтуна и Тена, но не попал даже на Олимпиаду. «Газета.Ru» рассказывает о печальной судьбе Артура Гачинского.
Свою карьеру в фигурном катании Артур Гачинский начал с 6 лет. В 9 лет семья Гатчинского переехала в Санкт-Петербург, где он стал заниматься с Алексеем Мишиным. Довольно быстро юный фигурист стал выигрывать юниорские соревнования. В 13 лет Артур попал во взрослый чемпионат и стал самым молодым участником российского первенства в истории.
Вскоре Гачинский стал бороться за призовые места на международных соревнованиях — занял 3-е место на чемпионате мира. В 2012 году фигурист даже мог отбить первое место на чемпионате Росиии у Евгением Плющенко, но проиграл.
Гачинский принял решение расстаться с Мишиным и вернулся в Москву, где стал работать под руководством Татьяны Тарасовой.
После этого в жизни Артура Гатчинского началась серия неудач. Он стал 18-м на чемпионате мира, занял 4-е место в чемпионате Росиии. Таким образом, предолимпийский сезон Артур Гачинский полностью провалил и не попал на Олимпиаду в Сочи.
В следующим сезоне фигурист объявил о завершении карьеры. Несколько лет Гачинский работал тренером и восстанавливался после травм. Он попытался вернуться на лед в 2017-м, но занял лишь 4-ое место на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
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Фигурное катание , Фото , Алексей Мишин , Татьяна Тарасова , Артур Гачинский , Евгений Плющенко , Газета.Ru
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