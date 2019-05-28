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Алина Загитова назвала «Королей» фигурного катания 

News.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с двумя выдающимися фигуристами современности.
С Королями фигурного катания, — подписал Загитова фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко в своём Instagram-аккаунте.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. 24-летний Ханю — двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании. В активе 36-летнего Плющенко два золота и два серебра Олимпийских игр.
Загитова сфотографировалась с памятником Хатико, ранее писал News.ru.
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Фигурное катание , Алина Загитова , Евгений Плющенко
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