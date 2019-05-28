Алина Загитова назвала «Королей» фигурного катания

С Королями фигурного катания, — подписал Загитова фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко в своём Instagram-аккаунте.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. 24-летний Ханю — двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании. В активе 36-летнего Плющенко два золота и два серебра Олимпийских игр.

Загитова сфотографировалась с памятником Хатико, ранее писал News.ru.