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Россиянка Туктамышева назвала столицу фигурного катания 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к Санкт-Петербургу.
За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву, — миф, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте.
В финале Кубка России — 2019 она проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира.
Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.
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