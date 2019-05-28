Россиянка Туктамышева назвала столицу фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к Санкт-Петербургу.

За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву, — миф, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 27 Май 2019 в 9:09 PDT

В финале Кубка России — 2019 она проиграла Евгении Медведевой , после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира.

Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.