Евгения Медведева рассказала о своей адаптации в Канаде, куда она переехала в прошлом мае, уйдя из группы российского тренера Этери Тутберидзе.
Когда мы только приехали в Канаду, американец Джейсон Браун нам очень помог. У меня тогда английский еще не был хорошим, было сложно общаться, особенно с бытовыми службами, мобильными операторами и банками. Когда не понимала слова, сахар в крови падал от волнения и многозадачности мне нужно было срочно съесть что-нибудь сладкое, чтобы мозг заработал в привычном режиме.
Огромное спасибо Владимиру Теодоровичу Спивакову, который принял огромное участие в нашем обустройстве в Торонто. Его друзья и он сам сделали так, что мы здесь как дома и нет неразрешимых проблем.
В Россию тянет почти каждый вечер. По друзьям очень скучаю. Была бы возможность чаще прилетала. Но это нереально у меня всего один выходной в неделю, воскресенье, — цитирует Медведеву Sports.ru.
Напомним, что на данный момент 19-летняя фигуристка тренируется под руководством канадского тренера Брайана Орсера.