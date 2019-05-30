«Вулкан страстей»: Медведева показала видео танца с Туктамышевой

Спортсменки принимают участие в шоу Fantasy on Ice в Японии. На записи видно, как они танцуют рядом с ареной и напевают песню, приобняв друг друга.

«Как леди разминаются», — подписала ролик Медведева.

«Просто вулкан страстей», — прокомментировала видео @evgeniya_love_forever (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).