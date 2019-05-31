Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плющенко назвал Загитову «королевой льда» 

Чемпионат.com + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил в своём «Инстаграме» фотографию с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Фигуристы принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.
«С королевой льда Алиной», — подписал снимок Плющенко.
Ранее Загитова на свей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с двукратными победителями Олимпийских игр — Плющенко и японцем Юдзуру Ханю, подписав снимок: «С королями фигурного катания».
Плющенко завершил карьеру в 2017 году, будучи семикратным чемпионом Европы и трёхкратным чемпионом мира. Загитова также является чемпионкой Европы — 2018 и чемпионкой мира — 2019.
Чемпионат.com: последние новости
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Исинбаева: люблю Загитову и Гурейро Константинову вдохновляет Медведева и мотивирует Сотникова
Фигурное катание , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развернулась к нам попой»: Дзюба сделал откровение
Надаль вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Касаткина рассказала о планах на будущее
ВХЛ объявила о расширении состава участников лиги
Моуринью назвал ключевых игроков "!Ливерпуля" и «Тоттенхэма»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение