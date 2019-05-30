Слуцкая: «Я имею право комментировать, а не вы, ни черта, кроме цвета платьев, не различающие»

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о том, как боролось с гневными сообщениями от пользователей соцсетей в свой адрес. После чемпионата Европы по фигурному катанию Слуцкая сказала, что Алине Загитовой прощают ошибки, что не понравилось многим болельщикам. «Я нормально все восприняла. Сходила в душ, выключила свет, поцеловала детей и пошла спать. Скажите, а что меня должно было затронуть? Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать. Если бы я начала комментировать художественную гимнастику и прыжки в воду, тогда было бы странно. Но я рассуждаю на свою профессиональную тему, в которой все знаю досконально, пройдя путь с 1995 по 2006 годы. Это огромный срок. Если бы тогда начала реагировать на всех людей, которые вдруг посчитали себя защитниками или оппонентами, и начинали влезать в чужую жизнь, не понимая даже слов, которые они пишут, то сошла бы с ума. В моем инстаграме не задерживаются люди, которые пишут негатив. Я не нуждаюсь в количестве подписчиков. Для меня инстаграм — средство общения с людьми, которые хотят следить за частью моей жизни. А те, которые начинают цепляться к моим подписчикам и писать негатив, пытаются стравить людей — я просто их блокирую. Зачем мне они нужны? У каждого человека в жизни есть задача. Может быть, они так зарабатывают, тешат самолюбие. Если начать на них реагировать, меня в психушку потом отправят. Я мать, у меня двое детей, у меня сложившаяся жизнь, от которой я получаю удовольствие. И я веду страницу, чтобы получать удовольствие и делиться радостями, успехами. Если мне не интересен чей-то аккаунт, я лично на него и не подпишусь. Так и здесь. Хотите писать — пишите, только не на моей странице. Обычно вообще по первым двум словам понятно, что человек хочет выразить. Поэтому я даже не открываю сообщения таких людей в директе. Сообщений тогда было удалено много. Я не одна удаляла. Были люди, которые помогали убирать негатив. Но я не повернута на таких вещах, что не дай бог — минус один подписчик. Самое жуткое сообщение в мой адрес? Умрите, все такое подобное. Ребят, бог решит, когда и кому с этого света уходить. Точно не вам. Как люди только не боятся такое писать. Пускай не боятся. Бумеранг есть. Если вы считаете, что так правильно — ради бога. Но, наверное, вы должны подумать, что у вас тоже есть продолжение рода. Противостояние Медведевой и Загитовой — это нормальное противостояние. Было Слуцкая — Бутырская, Сотникова — Липницкая, Медведева — Загитова, Плющенко — Ягудин. Просто в мое время не было инстаграмов, и мы это не ощущали. Но было точно так же. Не могут одновременно выигрывать обе. А то говорили, что вот Максим (Траньков) поддерживает одну… А кто-то поддерживал Машу Бутырскую, когда я каталась. Я что, должна была подойти и сказать «Да чтоб ты сдох, потому что ты ее поддерживаешь?». Нет, потому что у каждого есть мнение. И именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить. И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы», — цитирует Слуцкую Sports.ru.