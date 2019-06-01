Последний мушкетер на льду: бронзовая история Канделоро

Он так никогда и не выиграл за свою карьеру ничего важнее чемпионата Франции и NHK Trophy, но был серебряным призером чемпионата мира и дважды бронзовым призером Олимпийских Игр, а также очаровывал публику образами, страстью на льду и сальто в показательных выступлениях. «Газета.Ru» рассказывает историю Филиппа Канделоро.

Филипп Канделоро родился в большой семье в феврале 1972 года и был в ней самым младшим ребенком. При этом его все как будто бы подталкивало к тому, чтобы стать фигуристом, даже дом его отец построил именно в том парижском пригороде — Коломбе, — где проходили олимпийские фигурные соревнования в 1924 году.

Правда, поначалу мальчки занимался плаванием и прыжками с трамплина, что помогло ему укрепить тело и приобрести акробатические навыки. На лед он попал в семь лет и после непродолжительного хоккейного периода перешел в фигурное катание, где его большой потенциал разглядел тренер Андре Брюне.

Быстро заметила потенциал ребенка и Федерация фигурного катания Франции, предложившая переезд в Париж в свою национальную программу подготовки, на что мальчик остался верен своему наставнику и продолжил работать с Брюне.

В 1988 году в 16 лет Канделоро бросил школу и был отправлен национальной федерацией в международную фигурную программу, благодаря чему принял участие в церемонии закрытия Олимпийских Игр-1988 в Калгари.

Тогда же он начал работу с хореографом Натальей Волковой-Дебадье, поставив своей целью Олимпиаду-1992, особенно важную, поскольку она должна была состояться в Альбервилле.

Юный спортсмен действительно подавал большие надежды и в свой первый олимпийский цикл дважды стал вторым и один раз третьим на чемпионате Франции, а также добрался до пятого места на чемпионате Европы.

Вот только в Альбервилле выступить Филиппу было не суждено — всю страну повергла в шок полученная им незадолго до заветных Игр травма. Фигурист сломал ногу и восстановился только к чемпионату мира, где стал девятым.

Впрочем, трудности только закалили еще совсем молодого спортсмена, и он с удвоенной энергией принялся готовиться к следующим Олимпийским Играм, тем более что соревнования в норвежском Лиллехаммере были запланированы уже на 1994 год.

Не будет преувеличением сказать, что следующие два сезона удались Филиппу и дали ему мировую известность, а уж на национальном уровне его популярность достигла пика.

В сезоне — 1992/93 он выиграл NHL Trophy, стал вторым не только в чемпионате Франции, но и на первенстве Европы, а на мировом форуме финишировал пятым.

В олимпийский же год ему впервые покорился национальный чемпионат (что положило начало серии из четырех побед подряд). Правда, случилась осечка на континентальном первенстве, где француз остался за пределами пьедестала.

Зато блеснул Филипп именно там, где было нужно — в Лиллехаммере. Он вдохновенно откатал свою короткую программу, пропустив вперед только россиянина Алексея Урманова и безуспешно пытавшегося остановить его канадца Элвиса Стойко.

Произвольная программа вышла не столь удачной, но опередившие француза в ней олимпийский чемпион Альбервилля Виктор Петренко из Украины и канадец Курт Браунинг не смогли опередить Канделоро по сумме мест из-за провала в коротком прокате.

Остался позади и олимпионик Калгари-88 американец Брайан Бойтано, обыгрывавший там нынешнег тренера Евгении Медведевой Брайана Орсера, а теперь находившийся на закате карьеры.

Закончил тот сезон Канделоро серебром чемпионата мира, где в короткой и произвольной программах уступил только Стойко и обыграл всех остальных, включая новоявленного олимпийского чемпиона Урманова.

Спортивные успехи и запоминающийся стиль катания вознесли Филиппа на вершины коммерческого успеха. Он заключал многочисленные рекламные контракты и был лицом страны в фигурном катании, катаясь под музыкальную тему и в образе «Крестного отца».

В новом сезоне он трансформировался в «Конана-Варвара», а затем через образ Наполеона пришел к исполнению роли Д'Артаньяна, запомнившись болельщикам на своей второй Олимпиаде как отважный мушкетер.

На пути к Нагано-98 французский фигурист много участвовал в различных фигурных шоу, а в соревнованиях ему не хватало стабильности. Только в чемпионате Франции он оставался бессменным чемпионом, зато за четыре года привез лишь по одной медали с европейского (серебро-97) и мирового (бронза-95) первенств.

Однако, когда настала пора решаюшего старта, Филипп вновь собрался и выдал в Нагано очередные вдохновенные прокаты.

Вне конкуренции в Японии был ученик Алексея Мишина Илья Кулик, продолживший российские победные традиции в мужском катании на Олимпийских Играх, но подлинным героем стал французский мушкетер.

В короткой программе он наошибался и остался лишь пятым, что лишило его по старой системе правил шансов на победу, но сохранило призрачную надежду на медали.

Но произвольный прокат Д'Артаньяна поставил трибуны на уши. Канделоро был быстр, куражен и невероятно артистичен. Он обыграл всех, кроме все того же Кулика, и в борьбе с молодым тогда Алексеем Ягудиным и звездным американцем Тоддом Элдриджем это принесло Филиппу победу.

Лишь Стойко, уступивший французу в произвольной программе, но оставшийся вторым по сумме прокатов, сохранил свою позицию. Но для Канделоро и вторая в карьере бронзовая олимпийская медаль стала триумфом.

После этого он в очередной раз выдал зажигательное показательное выступление, где порадовал публику традиционными для себя сальто вперед на коньках, которые исполнял только он!

Завершив после бронзы Нагано любительскую карьеру, Канделоро отправился в профессионалы, где организовал собственное шоу и вообще смог раскрыть свой актерский талант.

Если на льду его отставание от конкурентов в технике не могло в полной мере компенсироваться блестящей передачей образов, то в ледовых шоу это было востребовано.

Он создал собственное шоу, в котором реализовывал такие образы, как «Храброе сердце», «Матрица» и «Джордж из джунглей».

Женат Канделоро на танцовщице Оливии Дармон, с которой у него трое дочерей. Интересно, что познакомила их как раз Волкова-Дебадье, сыгравшая в жизни Филиппа в итоге важную роль не только как хореограф.

Личное обаяние и невероятный артистизм — это то, в чем Канделоро не было равных. И вряд ли с французским полиглотом (разговаривает еще на английском и итальянском языках) в этом может сравниться кто-то даже из современных фигуристов-мужчин.