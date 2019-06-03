Бывшая фигуристка Татьяна Навка приятно удивила своих подписчиков, передает "Советский спорт".
Олимпийская чемпионка — 2006 призналась, что мечтает о пополнении в семье.
"Знаете, мне очень нравится выражение: "Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! P. s. Говорят: "Сын — это вечная любовь женщины!" Поэтому, мечтаю еще и о сыне!" — подписала пост в инстаграме Навка.
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Знаете, мне очень нравится выражение:"Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! Правда, наша @sashazhulina, сейчас сдаёт сессию, и мы с Надюшей желаем ей успешно всё сдать и присоединиться к нам! 😁🥰👆💞 P. s. Говорят: "Сын — это вечная любовь женщины!" Поэтому, мечтаю ещё и о сыне! 🙈😁 #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #мойангел #МатьиДочь #ДочкиМатери #РодителииДети
Стоит отметить, что у Татьяны уже есть две дочери.
Ранее сообщалось, что жену Мамаева проверят на наркотики.