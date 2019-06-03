Татьяна Навка: я мечтаю о сыне

Бывшая фигуристка Татьяна Навка приятно удивила своих подписчиков, передает "Советский спорт".

Олимпийская чемпионка — 2006 призналась, что мечтает о пополнении в семье.

"Знаете, мне очень нравится выражение: "Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! P. s. Говорят: "Сын — это вечная любовь женщины!" Поэтому, мечтаю еще и о сыне!" — подписала пост в инстаграме Навка.

Стоит отметить, что у Татьяны уже есть две дочери.

Ранее сообщалось, что жену Мамаева проверят на наркотики.