Миллионы Гном Гномыча: Сколько зарабатывает сын Плющенко и Рудковской

Несовершеннолетний Саша Плющенко занимается несколькими видами деятельности одновременно, главная из которых тренировки по фигурному катанию. Мальчик твердит, что мечтает стать «как папа», поэтому старается не пропускать ни одного занятия.

Участие в ледовых и телевизионных шоу вместе со своим именитым отцом приносит ребёнку от 100 тысяч рублей за выступление. При этом гастрольный график Саши забит: недавно всего за три недели он «откатал» 33 шоу. При этом популярность звёздного ребёнка растёт не только в России, но и за рубежом: например, в Японии поклонники фигурного катания с нетерпением ждут каждого приезда Гном Гномыча.

Юный отпрыск звёздной пары также имеет успех на мировых подиумах. За участие в показе одежды мировых брендов Саша зарабатывает от 32 тысяч рублей. Яна Рудковская отмечает, что практически не покупает своему сыну обновки, поскольку гардероб мальчика регулярно и бесплатно пополняют известнейшие торговые марки.

Наконец, внушительная статья доходов 6-летнего ребёнка рекламные контракты с ведущими мировыми компаниями. Например, первые деньги за участие в рекламе Саша получил уже в три года, снявшись с мамой и папой в ролике производителя зубной пасты. Тогда юная звезда получила около миллиона рублей.