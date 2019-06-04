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Ягудин поделился «немодным» мнением о «жирненьких» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион и бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о людях с лишним весом. Его слова приводит Starhit.
«Чтобы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более, быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний Ягудин.
В том же интервью он отметил, что всегда с собой носит батончик «для перекуса».
Ягудин — олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк Сити. Он четырежды становился чемпионом мира и три раза выигрывал первенство Европы. С 1998 года он тренировался под руководством Татьяны Тарасовой.
После окончания карьеры Ягудин стал работать на телевидении. Он известен как ведущий проекта «Ледниковый период» на Первом канале. С февраля 2016-го женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина , StarHit
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