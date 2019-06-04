Ягудин поделился «немодным» мнением о «жирненьких»

Олимпийский чемпион и бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о людях с лишним весом. Его слова приводит Starhit.

«Чтобы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более, быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний Ягудин.

В том же интервью он отметил, что всегда с собой носит батончик «для перекуса».

Ягудин — олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк Сити. Он четырежды становился чемпионом мира и три раза выигрывал первенство Европы. С 1998 года он тренировался под руководством Татьяны Тарасовой