Наш ответ Ханю: Тутберидзе переманила японскую звезду

В группе Этери Тутберидзе может впервые появиться топовый фигурист-одиночник — серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Шома Уно из Японии. Спортсмен разорвал многолетние отношения со своим предыдущим тренером Михоко Хигути и, по информации СМИ, уже связался с представителями Тутберидзе по поводу сотрудничества.

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Знаменитый японский одиночник, серебряный призер Пхенчхана-2018 Шома Уно объявил об уходе от своего многолетнего тренера Михоко Хигути, которая была его наставником с пяти лет, а также занималась постановкой его программ.

Уход Шомы вполне сопоставим по громкости с аналогичным решением Евгении Медведевой , которая в мае 2018 года покинула группу Этери Тутберидзе после 11 лет сотрудничества.

«Я покидаю Гран-при Токай, которому стал многим обязан за все эти годы. Со своим будущим я пока не определился, но первым делом отправлюсь тренироваться в различные места за рубежом. Путешествие стартует скоро. Я хочу сделать шаг вперед.

Выражаю благодарность моим учителям, которые всегда поддерживали меня. Также говорю спасибо многим людям, который болели за меня на всех соревнованиях. Настала пора начать что-то новое. Спасибо, что не перестаете поддерживать», — написал Уно на своем официальном сайте.

Эта новость изрядно взволновала не только японских любителей фигурного катания, но и российских.

Причина проста: не так давно известный журналист Джек Галлахер, который ведет популярный подкаст Ice Times, сотрудничает с изданием Japan Times и знаком со многими представителями японского фигурного катания, заявил, что местные спортсмены всерьез задумались о сотрудничестве с Этери Тутберидзе.

«Что ж, это произошло… судя по всему, японские фигуристы хотели бы в следующем сезоне поработать с Тутберидзе», — гласит запись Галлахера в твиттере.

По информации Japan Times, представители Уно уже связывались с Тутберидзе и договаривались по поводу стажировки. О результатах переговоров не сообщается, но вряд ли они закончились отказом со стороны российского тренера: таких сильных одиночников у нее в группе еще не было (сейчас подрастает только талантливый юниор Даниил Самсонов, но ему еще два года ждать до взрослого уровня).

Кроме того, бессменный хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что, возможно, поставит программу на следующий сезон известному одиночнику-иностранцу.

«С кем бы я хотел поработать? С Юдзуру Ханю, Нэйтаном Ченом. Но у них сейчас и так прекрасные программы.

Впрочем, возможно, поставлю программу иностранному одиночнику — фигуристу довольно высокого уровня», — обронил Глейхенгауз в эфире передачи «Фигурка».

После этого заявления кажется, что слишком много паззлов складывается в одну картину.

Понять мотивацию Уно несложно: Тутберидзе устроила настоящий фурор на последнем чемпионате мира, который проходил в японской Сайтаме. Именно ее ученица Алина Загитова завоевала золото, именно ее подопечная Элизабет Турсынбаева взяла серебро, и именно ее бывшей воспитаннице Евгении Медведевой досталась бронза.

Кроме того, Тутберидзе подготовила двух девочек, которые разрывали всех соперниц на юниорском уровне с четверными прыжками — Александру Трусову и Анну Щербакову

Конечно, топовых одиночников она пока не воспитала, но, если уж с девочками удалось разучить четверные прыжки, что считалось нонсенсом, то почему бы не попробовать поработать с гораздо более опытным в этом плане Шомой?

Тем более что японцу как раз и не хватает того качества, которое умело прививает всем своим подопечным Тутберидзе, — стабильности.

Так, из-за непонятных ошибок на том же ЧМ-2019 он стал лишь четвертым.

Технически Уно способен на все и даже сообщал о своем желании прыгнуть пятерной прыжок. Удивительная прыгучесть и всего 158 см роста — прекрасное сочетание для одиночника. Однако предыдущий тренерский штаб так и не смог окончательно решить проблему со срывами программ, из-за чего высшей наградой в арсенале Шомы пока остается серебро Олимпийских игр, а единственное более-менее престижное золото он взял лишь на чемпионате четырех континентов — 2019.

Судя по всему, фигуристу больше не хочется пребывать в тени Ханю и Чена, и он созрел для того, чтобы из когорты очень талантливых спортсменов перейти в разряд легенд.

Почему же не отправиться сразу к тренерам этих самых Ханю и Чена — Брайану Орсеру и Рафаэлю Арутюняну? Дело в том, что две звезды редко спокойно уживаются в одной группе. Да и тренеры в любом случае будут уделять больше внимания тому спортсмену, с которым сотрудничают дольше, а Шоме с его проблемой нестабильности нужен более тщательный подход.

Тутберидзе, которая раньше не работала с одиночниками такого уровня, скорее всего, будет готова уделить Уно чуть больше времени, чем другим.

Правда, в «Самбо-70» пока отказались давать комментарии по поводу возможного приезда Шомы, но это еще ни о чем не говорит.

Существует и еще один российский вариант продолжения карьеры, который, по информации СМИ, рассматривает Уно. Это тренировки в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина

Так что у этого наставника гораздо больше опыта успешной работы с одиночниками, чем у Тутберидзе. Да и стабильность Мишин ставит отлично — взять хотя бы его ученицу, действующую чемпионку Европы Софью Самодурову, которая за весь сезон не допустила ни одного падения.

Однако пока что самым вероятным вариантом для Шомы все же остается группа Тутберидзе. Выйдет ли что-то из этого сотрудничества и состоится ли оно вообще — узнаем совсем скоро.