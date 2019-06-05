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Американская фигуристка будет тренироваться в группе Мишина 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Чемпионка Соединенных Штатов по фигурному катанию Брэди Теннелл в следующем сезоне будет тренироваться в группе у российского специалиста Алексея Мишина, сообщает "Спорт день за днем".
Эту информацию подтвердил сам тренер. По его словам, американка сама выразила желание к сотрудничеству.
"Она будет тренироваться в нашей группе. Инициатива исходила от Теннелл. Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира — 2018 японка Вакаба Хигути. В этом ее, к сожалению, не будет: она болеет.
С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощенное понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршавеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами", — цитирует Мишина "Спорт день за днем".
21-летняя Теннелл является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнования и чемпионкой США.
Ранее сообщалось, что 10-летний ученик Тутберидзе прыгнул четверной тулуп на пляже.
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Фигурное катание , Алексей Мишин , Брэди Теннелл
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