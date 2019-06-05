Американская фигуристка будет тренироваться в группе Мишина

Чемпионка Соединенных Штатов по фигурному катанию Брэди Теннелл в следующем сезоне будет тренироваться в группе у российского специалиста Алексея Мишина , сообщает "Спорт день за днем".

Эту информацию подтвердил сам тренер. По его словам, американка сама выразила желание к сотрудничеству.

"Она будет тренироваться в нашей группе. Инициатива исходила от Теннелл. Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира — 2018 японка Вакаба Хигути. В этом ее, к сожалению, не будет: она болеет.

С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощенное понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршавеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами", — цитирует Мишина "Спорт день за днем".

21-летняя Теннелл является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнования и чемпионкой США.

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